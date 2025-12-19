Суд в Башкирии огласил дату допроса экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Нефтекамский горсуд Башкирии 24 декабря допросит бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева, фактического руководителя застройщика «Ухтомского один» Олега Бушмакина и экс-прокурора Октябрьского района города Николая Пушина по уголовному делу о злоупотреблении мэром должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бекмеметьев слушает поставление суда о продлении ареста в Удмуртии, 22.03.24

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Олег Бекмеметьев слушает поставление суда о продлении ареста в Удмуртии, 22.03.24

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

На последних заседаниях 17-18 декабря суд допросил в качестве представителя потерпевшего главу администрации Ижевска Дмитрия Чистякова, в качестве свидетелей — следователей СУ СКР по Удмуртии Лобанова и Дюгаева (имена не указаны), в чьем производстве находилось уголовное дело.

«Кроме того, были допрошены четыре специалиста в области лингвистики, оценочной деятельности, землеустройства и кадастровой деятельности, приглашенные стороной защиты. Были исследованы дополнительно представленные защитниками письменные материалы»,— говорится в сообщении.

Сейчас Олег Бекмеметьев находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.

Напомним, Следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Олег Бушмакин обвинен в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК). Николай Пушин, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК).

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. По последним данным, бывший градоначальник свою вину не признает.