«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов
Портал Transfermarkt представил рейтинг команд по дороговизне составов. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» попали в топ-100 перечня.
«Зенит» занял 69-е место. Общая стоимость игроков команды составляет €179,9 млн. В турнирной таблице чемпионата России петербуржцы идут вторыми, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Столичная команда заняла 97-е место в рейтинге Transfermarkt. Состав «Спартака» оценивается в €131,35 млн. Клуб занимает шестое место в Российской премьер-лиге.
Топ-10 команд с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. «Реал» (Испания) — €1,38 млрд;
2. «Арсенал» (Англия) — €1,29 млрд;
3. «Манчестер Сити» (Англия) — €1,19 млрд;
4. ПСЖ (Франция) — €1,19 млрд;
5. «Челси» (Англия) — €1,18 млрд;
6. «Барселона» (Испания) — €1,12 млрд;
7. «Ливерпуль» (Англия) — €1,04 млрд;
8. «Бавария» (Германия) — €980 млн;
9. «Тоттенхем» (Англия) — €878,5 млн;
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — €719,5 млн.