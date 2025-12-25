«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов

Портал Transfermarkt представил рейтинг команд по дороговизне составов. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» попали в топ-100 перечня.

«Зенит» занял 69-е место. Общая стоимость игроков команды составляет €179,9 млн. В турнирной таблице чемпионата России петербуржцы идут вторыми, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Столичная команда заняла 97-е место в рейтинге Transfermarkt. Состав «Спартака» оценивается в €131,35 млн. Клуб занимает шестое место в Российской премьер-лиге.

Топ-10 команд с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. «Реал» (Испания) — €1,38 млрд;

2. «Арсенал» (Англия) — €1,29 млрд;

3. «Манчестер Сити» (Англия) — €1,19 млрд;

4. ПСЖ (Франция) — €1,19 млрд;

5. «Челси» (Англия) — €1,18 млрд;

6. «Барселона» (Испания) — €1,12 млрд;

7. «Ливерпуль» (Англия) — €1,04 млрд;

8. «Бавария» (Германия) — €980 млн;

9. «Тоттенхем» (Англия) — €878,5 млн;

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — €719,5 млн.

Таисия Орлова