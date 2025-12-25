Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать о том, какие художники и полотна установили аукционные рекорды.

Продолжаю рассказ о топ-результатах аукционов 2025 года. Здесь все традиционно: Марк Ротко, Винсент Ван Гог, Густав Климт, Климт, Климт…

На пятой строчке рейтинга — Марк Ротко — «No 31 (желтая полоса)» 1958 года продана на Christie's за $62,2 млн. Эта яркая красно-оранжевая картина Ротко была продана во время распродажи коллекции Роберта и Патриции Вайс. Четвертое место — Винсент Ван Гог и его «Стопки парижских романов и розы в стакане» 1888-го. Картина была продана на Sotheby's за $62,7 млн. Главным результатом распродажи коллекции Притцкеров стала работа Ван Гога, которая вызвала семиминутную борьбу. Полотно почти вдвое превзошло предыдущий рекорд для картины парижского периода. Считается, что художник изобразил комнату в квартире брата Ван Гога, Тео, с которым он некоторое время жил.

Третий — Густав Климт — «Лесной склон в Унтерах-ам-Аттерзее» 1916-го продали на Sotheby's за $68,3 млн в рамках продажи коллекции Леонарда Лаудера. Работа имела большое значение как для Лаудера, так и для Климта: это была первая картина художника, которую коллекционер когда-то купил. Это также последний сохранившийся пейзаж Климта, созданный в 1916 году во время его последнего лета на озере Аттерзее. Работа была представлена на праздновании 150-летия художника в Neue Galerie в 2012 году. Вторую строчку также занимает Климт: «Блуменвизе (Цветущий луг)» 1908 года был продан на аукционе Sotheby's за $86 млн. Этот пейзаж считается одним из самых инновационных в творчестве Климта — благодаря квадратному холсту и мозаичному цветному полю.

Наконец, абсолютный рекорд Климта и второй результат в мировой аукционной торговле — $236,4 млн за «Портрет Элизабет Ледерер» 1914–16 годов. После ожесточенной 20-минутной борьбы на аукционе Sotheby's 18 ноября эта картина закрепила свое место в истории. И если слухи правдивы, возможно, эта работа вскоре попадет в музейную коллекцию: покупателем работы был назван президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Возможно, он планирует добавить ее в коллекцию недавно открытого Национального музея имени шейха Зайеда в Абу-Даби.

Дмитрий Буткевич