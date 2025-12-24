Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о десяти самых дорогих лотах, ушедших с молотка в 2025-м, в том числе работах Клода Моне, Пабло Пикассо, Жана-Мишеля Баския и Фриды Кало.

Фрида Кало, «Сон (Кровать)», 1940.

Взгляните на топ-10 результатов аукционов 2025 года. В сумме продажи составили солидные $757 млн, что значительно выше $512,6 млн в 2024-м и $660 млн в 2023 году. Большая часть заслуг принадлежит специалистам из Christie’s, Sotheby’s и Phillips. К ноябрю все три дома получили выдающиеся результаты благодаря продаже работ из коллекции Леонарда Лаудера на Sotheby’s и продаже Christie’s работ из коллекции Роберта и Патриции Вайс. В сочетании с агрессивными оценками и гарантиями третьих лиц крупные ноябрьские продажи помогли изменить рыночные тенденции этой осенью, чему способствовали хорошие показатели и продажи на Frieze London и Art Basel Paris.

Десятый результат — «Нимфеи» Клода Моне 1907 года; проданы на Christie’s за $45,5 млн. Девятое место — «Чтение (Мари-Терез Вальтер)» Пабло Пикассо 1932 года; Christie’s и также $45,5 млн.

Восьмую строчку занял Пит Мондриан и его «Композиция с большой красной плоскостью, голубовато-серый, желтый, черный и синий» 1922 года. Картина была продана на Christie’s, и это единственная не ноябрьская продажа, а далекий май — $47,6 млн.

На седьмой позиции Жан-Мишель Баския, «Короны (Peso Neto)» — Sotheby’s, $48,3 млн. Работа датируется 1981 годом — ключевым в подъеме художника — и была написана в рождественскую ночь с надписью на обратной стороне «25 декабря 1981 года». Картина дебютировала на знаковой персональной выставке в галерее Annina Nosei в марте 1982 года, а затем летом того же года была показана на Documenta 7 в Касселе. Ее купил в галерее лондонский коллекционер, который затем продал ее Томасу Уорреллу — раннему коллекционеру работ Баския. Хосе Муграби из известной семьи коллекционеров произведений искусства приобрел «Короны (Peso Neto)» в 2003 году и продал за нераскрытую сумму нынешнему консигнанту в 2019 году.

Шестая в рейтинге Фрида Кало и ее «Сон (Кровать)» 1940 года, картину продали на Sotheby’s за $54,7 млн. Эта работа Кало побила предыдущий аукционный рекорд художницы в $34,9 млн, а также общий аукционный рекорд среди женщин-художников. Продолжение следует.

Дмитрий Буткевич