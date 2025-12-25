Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особом отношении музыканта к машинам, в частности, к Caterham.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters Крис Ри с автомобилем Caterham Фото: @ChrisReaOfficial Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters Крис Ри с автомобилем Caterham Фото: @ChrisReaOfficial

Последние десятилетия одной из главных рождественских песен, если не брать те назойливые мелодии, которые весь декабрь транслируются в торговых центрах, считается Driving Home to Christmas. Ее автор и исполнитель, британский рок- и блюз-музыкант Крис Ри не доехал до своего 74-го Рождества буквально пару дней. Именно «не доехал», потому что автомобиль был второй его страстью после музыки. Можно сказать, что большинство успешных музыкантов с мировым именем в той или иной степени становятся заядлыми автомобилистами — тупо набивают свой гараж суперкарами, на которых не обязательно ездят и в которых мало что понимают. У Криса Ри с автомобилями были совсем иные отношения. Об этом говорят и факты его биографии, и слова песен, и отношение к жизни: любая поездка на автомобиле была для него метафорой жизненного пути.

Экзамен на водительские права он сдавал на отцовском фургоне — родитель музыканта владел фабрикой по выпуску мороженого. Когда появились деньги, участвовал в кольцевых гонках за рулем «трешки» BMW. Позже пилотировал и более серьезную технику, а в начале 90-х даже попробовал себя в роли механика на пит-стопе гонок «Формулы-1» — отвечал за замену заднего левого колеса у болида Эдди Ирвайна, выступавшего тогда за Jordan. А еще построил несколько реплик гоночных Ferrari. Они нужны были ему не для того, чтобы покрасоваться на публике, а для дела: Крис Ри написал сценарий и сам снял на свои деньги художественный фильм La Passione о судьбе гонщиков. И, конечно, автомобили были и в текстах многих песен, и на обложках альбомов Криса Ри.

Любимой автомобильной маркой музыканта был Caterham — двухместный спортивный автомобиль без крыши и с открытыми колесами. Свой первый Caterham Крис Ри купил в 1988 году, и с тех пор у него в гараже побывали несколько поколений этой машины. Все они были синего цвета. Кто-то полагал, что это печальный цвет блюза. Сам же музыкант по этому поводу шутил, мол, это для того, чтобы жена думала, что это один и тот же автомобиль, и не обвиняла Криса в расточительности.

Дмитрий Гронский