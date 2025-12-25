На Патриарших прудах за год закрылись 16 ресторанов

В 2025 году на Патриарших прудах в Москве закрылись 16 ресторанов, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Это привело к росту вакантности объектов стрит-ритейла в районе до 11%, что на 5 п. п. выше по сравнению с прошлым годом. Доля ресторанов среди закрытых объектов составила 76%.

Рост вакантности связан с удорожанием аренды и операционных расходов, а также с перетоком посетителей в другие центральные локации, такие как Большая Никитская и район Хамовники. Среди причин закрытия также называются жалобы местных жителей на шум от ресторанов и кафе, что привело к запросам о запрете размещения подобных объектов в жилых домах.

Вместо ушедших ресторанов на Патриарших прудах растет число фешен-ритейлеров. В 2025 году было открыто восемь магазинов одежды, в то время как закрылись две точки. В этом районе фешен-ритейл стал одной из ключевых категорий арендаторов, занимая 45% от общего числа открытий. Тем не менее, эксперты считают, что полная трансформация района в торговую зону одежды пока преждевременна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гастроулица теряет блеск».