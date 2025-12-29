Всем, кто выжил в катаклизме

Заведующая отделом телекоммуникаций и медиа Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопреки ожиданиям участников IT-рынка, который с 2022 года показывал взрывной рост, отвечая рекордному спросу бизнеса и государства на импортозамещение, итоги 2025 года могут отличаться от итогов последних лет. Уже в декабре аналитики привели не самые праздничные результаты: оборот отечественного IT-рынка увеличится всего на 3% год к году против 20% в 2024 году (такой прогноз приводит IT-интегратор Т1, учитывая рынок IT-услуг, ПО и оборудования для В2В). Тогда как в «переломном» 2022 году оборот IT-компаний, по оценке НИУ ВШЭ, превысил показатели еще «ковидного» 2021-го на 22%. Конечно, в начале наступающего года мы можем получить более точную и, возможно, положительную оценку результатов софтверных компаний, но она все равно окажется ниже прошлых итогов.

При этом основные изменения, анонсированные рынку в уходящем году и сулящие ему новые испытания, еще впереди. С января повысится тариф страховых взносов для IT-компаний (с 7,6% до 15%), ужесточатся правила аккредитации юрлиц-разработчиков в Минцифры, появятся обязательные отчисления на образование для крупнейших компаний в 3% от сэкономленных на льготах средств и т. д. А факторы, сыгравшие против «рабочих рук» IT-замещения в этом году — дорогие кредиты на внедрение решений и долгосрочные проекты, нехватка кадров и прочее,— едва ли перестанут влиять на рынок. Тогда как возложенные на них задачи никуда не исчезнут.

В наступающем году компаниям предстоит проявить чудеса гибкости в новых (снова) сложившихся условиях, а рынку — то, чего от него многие ждали еще при введении так называемого налогового IT-маневра в 2020 году,— целостность и зрелость.

Если компании не смогут отреагировать на рост издержек повышением эффективности и ростом производительности труда, их будущее незавидно. В том числе может произойти перераспределение человеческих ресурсов из малого и среднего бизнеса в крупный. А последних, в том числе заказчиков цифровых решений, общие экономические факторы заставят сделать ставку на проекты с небольшим горизонтом планирования и окупаемости.

Очередным вызовом отрасли многие аналитики и участники рынка видят искусственный интеллект, который, кажется, проник уже во все сферы нашей жизни, но пока не стал бизнесом: затраты все еще превышают доход. Но кто-то в нем видит и драйвер рынка. И уж если загадывать желания на Новый год, то почему бы не помечтать о том, чтобы их исполнил всемогущий ИИ? Только тогда загадывать нужно не на один год, а на десятилетия вперед.

