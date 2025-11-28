Технологический стресс

Динамика IT-рынка замедляется: в этом году его обороты вырастут всего лишь на 3% против 20% в 2024 году. Вендоры и разработчики связывают тренд с сокращением числа форсированных закупок и вынужденного перехода на российские решения. Сегмент ПО и IT-сервисов выступает точкой роста всего рынка, в то время как сегмент оборудования сократится на 10%. При этом в 2026 году участники рынка прогнозируют рост рынка на 10% из-за перехода компаний к тиражируемым решениям, импортозамещение и ужесточение регулирования.

Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием холдинга Т1 «ИТ-рынок в России 2025–2026: оценка состояния рынка и прогнозы его развития на ближайшие 2–3 года». Так, по итогам 2025 года оборот отечественного IT-рынка увеличится всего на 3% год к году против 20% в 2024 году. Абсолютные значения в компании не приводят, однако, по разным оценкам, в 2024 году объем IT-рынка составлял 3,2–3,5 трлн руб.

Сегмент ПО и IT-сервисов выступает ключевой точкой роста всего рынка, говорится в исследовании. Так, по итогам года направление нарастит обороты на 4%, в то время как аппаратный сегмент (IT-оборудование), наоборот, сократится на 10%, прогнозируют аналитики. Это связано с избыточным спросом в 2023–2024 годах, однако в Т1 рассчитывают, что потенциальный рост сегмента оборудования в 2026 году составит 8%. «Баланс сил смещается в сторону отечественного производства, тогда как импортные поставки в среднем стагнируют или сокращаются. На кривую спроса все сильнее влияет ИИ: потребность в высокоплотных стойках, GPU-серверах, быстрой сети и скоростных СХД»,— отмечают авторы исследования.

Замедление роста IT-рынка гендиректор Т1 Дмитрий Харитонов связывает с разбалансировкой портфелей IT-проектов в крупнейших компаниях.

В частности, с переходом от форсированных закупок и экстренных миграций, характерных для 2023–2024 годов, на «более управляемую траекторию», уточняет топ-менеджер: «Компании приводят в порядок архитектуру после быстрых замен, стандартизируют интеграции и повышают зрелость эксплуатации, чтобы стабилизировать стоимость владения».

Само замедление рынка началось еще в 2024 году, считает партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. «Тренд был обусловлен высокой ключевой ставкой и ростом издержек бизнеса. Заказчики сокращают бюджеты, сдвигают проекты вправо»,— говорит аналитик. Кроме того, в 2025 году сохраняется дефицит кадров, отмечает господин Тиняев, наблюдается нехватка ресурсов для подготовки специалистов внутри.

Опрошенные “Ъ” участники IT-рынка в целом согласны с оценкой Т1. Впрочем, их мнения относительно причин сокращения темпов роста IT-рынка разнятся.

Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах говорит об охлаждении экономики в целом и снижении спроса на решения со стороны государства: «Есть смещение спроса на hardware и комплексные системы в сторону затрат на облака и услуги сопровождения». Партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев отмечает пересмотр IT-бюджетов и переход от «хаотичного внедрения» в рамках программ импортозамещения к более осмысленному управлению ресурсами в сегменте.

При этом в 2026 году рынок сможет нарастить обороты на 10%, прогнозирует господин Харитонов. Это произойдет за счет перехода компаний от разрозненных внедрений к тиражируемым архитектурным решениям и управляемым сервисам, считает он. «Прогноз по 2026 году достаточно уверенный. Во-первых, мы наблюдаем системное ужесточение регулирования»,— отмечает гендиректор компании «Базис» Давид Мартиросов.

Так, ключевые сроки импортозамещения переносятся на 2028 год, и обсуждается введение оборотных штрафов. Параллельно все острее становится вопрос устаревания иностранного ПО, указывает топ-менеджер: «Зарубежные вендоры ушли три-четыре года назад — это порог, после которого технологический долг становится критическим». В результате многие организации переходят от «осторожной позиции» по отношению к отечественным решениям к «активным действиям», считает Давид Мартиросов.

Юлия Юрасова, Филипп Крупанин, Арина Карпова