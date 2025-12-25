На Ставрополье к Новому году подорожали огурцы и картофель

В конце декабря 2025 года в Ставропольском крае на 9% подорожали огурцы, достигнув 231 руб. за кг. Следом за ними в цене на 5% прибавил картофель, его средняя стоимость составляет 49 руб. за кг. Информация об этом опубликована в отчете Севкавказстата.

На третьем месте по росту цен на Ставрополье оказались яблоки. Сезонный фрукт подорожал на 3,3% — до 142 руб. за кило.

Рост цент на макароны составил почти 2,8%, теперь они стоят 125 руб. за кг.

Наталья Белоштейн