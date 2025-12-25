Подарки к Рождеству подобрали нейросети

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как среди молодых людей растет доверие к ИИ в вопросе выбора подарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проведя опросы и посмотрев на цифры, аналитики назвали ИИ маленьким помощником Санты. Примерно семь из десяти подарков выбрал бот. Согласно последнему отчету Consumer Insights Statista, 72% применили ИИ в предрождественский период хотя бы раз. По данным Ipsos, каждый четвертый интернет-пользователь в возрасте до 35 лет применяет искусственный интеллект для поиска рождественских подарков. Показатель более чем в четыре раза больше, чем в категории старше 35 лет.

Около половины пользователей AI надеются, что тот предложит им идеи подарков, таких 46%. 53% респондентов при помощи чат-бота пытаются сузить круг, 49% просят нейросеть порекомендовать конкретные сайты или компании, где лучше всего приобрести товар. 35% запрашивают совершенно новые для них бренды, чтобы с ними познакомиться в процессе подбора подарка близким. Любопытная оговорка: доверие к традиционным поисковикам все равно выше. То есть люди готовы просить помощи в подборе подарка у ИИ, встроенного в привычный сервис поиска всего на свете. Такому варианту доверяют 80% опрошенных, отдельным чат-ботам — 69%. Половина людей старше 35 все равно пойдет в офлайн-магазин за подарками близким.

Это не просто сезонная тенденция, а фундаментальный сдвиг в подходе потребителей к принятию решений, рассуждают аналитики. Нейросети устраняют важную составляющую праздничного периода — стресс от необходимости все организовать и продумать. Так что постепенно рождественские покупки подарков станут задачей искусственного интеллекта, а не родных и друзей.

Яна Лубнина