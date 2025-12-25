Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города втрое больше Москвы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что местные власти не могут потратить на новогоднее украшение города больше, чем Москва. Он отрицает, что траты петербургских властей были втрое выше.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Беглов

RTVI со ссылкой на проект «Тендерскоп» сообщал, что российские города потратили более 3 млрд руб. на новогодние украшения. Больше трети этой суммы якобы пришлось на Санкт-Петербург — 1,23 млрд руб., тогда как траты властей Москвы оценили в 414 млн руб.

Господин Беглов назвал эту информацию неправдой. По его словам, петербургские власти потратили «столько, сколько согласовали жители, согласовали общественные организации». Он заверил, что украшение города — это «общая работа».

«В три раза больше, чем Москва, такого нет. Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая»,— сказал губернатор, слова которого приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

