Зарплаты сварщиков в СКФО достигли 192 тысяч рублей

Медианная зарплата в производственном секторе Северо-Кавказского федерального округа с января по декабрь 2025 года выросла на 34%, или на 22,7 тыс. руб., и достигла 89 тыс. руб. Директор hh.ru по Югу и ЦФО Марина Качанова сообщила об этом изданию «Эксперт Юг». Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в производстве и сервисном обслуживании. Их медианная зарплата составила 192,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Токари-фрезеровщики претендуют на 154 тыс. руб., технологи — на 140 тыс. руб., машинисты — на 104,4 тыс. руб., электромонтажники — на 86,9 тыс. руб. Рост зарплат связан с дефицитом квалифицированных кадров на фоне импортозамещения и расширения производства в регионе. Предприятия активно ищут специалистов для новых линий и ремонтов оборудования, что толкает вверх ставки. В СКФО наблюдается бум вакансий в машиностроении и металлургии, где сварщики востребованы на 40% больше, чем год назад.

В Южном федеральном округе ситуация схожая, но рост медленнее — на 26%, или 21 тыс. руб., до 100,4 тыс. руб. в ноябре. Сварщики здесь зарабатывают 177 тыс. руб., токари-фрезеровщики — 147,5 тыс. руб. Машинисты получают 121 тыс. руб., технологи — 102 тыс. руб., инженеры ПНР и конструкторы — 98,2 тыс. руб. ЮФО лидирует по объемам производства, но СКФО догоняет за счет федеральных субсидий на промышленные парки в Ставропольском крае и Дагестане.

Сравнение с аграрным сектором подчеркивает контраст. В ЮФО зарплаты аграриев выросли на 20%, в СКФО — лишь на 7%. Производство выигрывает из-за высокой добавленной стоимости и экспортных заказов. Общий рынок труда в округах показывает перегрев: hh.ru фиксирует 25% рост вакансий в промышленности с начала года. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем ставок на 15–20% в 2026 году из-за кадрового голода и инфляции.

Статистика охватывает тысячи вакансий в производстве СКФО и ЮФО. Рост подтверждают тренды: сварщики по России в целом зарабатывают до 209 тыс. руб., конкурируя с IT-специалистами. В регионах Кавказа зарплаты ниже средних по стране (88 тыс. руб.), но премии за разряды и вахту поднимают их до топ-уровня. Это отражает растущий спрос на рабочих специальностях на фоне экономического кризиса и острого дефицита квалифицированных кадров.

Станислав Маслаков