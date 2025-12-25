По просьбе ребенка к Паслеру в Екатеринбурге расширят баскетбольную площадку

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову исполнить просьбу девятилетнего мальчика Вовы об обустройстве баскетбольной площадки, об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. С запросом об увеличении числа уличных спортплощадок ребенок обратился к главе региона в ходе прямой линии.

Мальчик живет в Октябрьском районе, Вова занимается баскетболом в спортшколе №3 и готовит школьный проект на эту тему. По поручению главы региона господин Орлов обсудил планы с мальчиком. «Пригласил Вову вместе с мамой в администрацию, чтобы вместе обсудить варианты и выбрать из них самый лучший. Решили, что расширим баскетбольное ядро в парке имени Павлика Морозова»,— сообщил у себя в Telegram глава Екатеринбурга. Площадка находится недалеко от спортивной школы, куда ходит ребенок — по словам мэра, она очень востребована.

Площадку увеличат до восьми колец за счет объединения с полем для игры в мини-футбол — общая площадь составит более 2 тыс. кв. м. Футбольное поле перенесут на место скейт-парка, который находится в аварийном состоянии также в парке имени Павлика Морозова.

Кроме того, в рамках программы «Спорт в каждый двор» в 2026 году будут реконструированы три площадки для игры в баскетбол и стритбол на ул. Колокольная, 11 (Академический район), ул. Фрунзе, 93 (Ленинский район) и ул. Ферганская, 6 (Чкаловский район). Там уложат искусственное покрытие с разметкой, установят кольца и ограждения, планируют решить вопрос с освещением. По словам Алексея Орлова, Вову пригласят на открытие каждой из площадок. «Уверен, что новые спортивные объекты, созданные в том числе по инициативе Володи, будут востребованы екатеринбуржцами разных возрастов. А нашему юному баскетболисту желаю новых побед в спорте, учебе и счастливого Нового года!»,— добавил Денис Паслер.

Прямая линия с губернатором Свердловской области прошла 26 ноября. Денис Паслер общался с уральцами два часа и ответил на 30 вопросов из более чем 7 тыс. Чаще всего вопросы касались общественного транспорта, здравоохранения, образования, благоустройства и ЖКХ.

Ирина Пичурина