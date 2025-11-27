На прямую линию с Денисом Паслером поступило свыше 7 тыс. вопросов

Уральцы отправили более 7 тыс. вопросов на прямую линию 26 ноября с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Впервые для обработки звонков использовали искусственный интеллект, что позволило фиксировать до 100 звонков в секунду, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор общался с жителями два часа и ответил на 30 вопросов, из которых восемь поступили из колл-центра. Вопросы принимались через портал Госуслуг, колл-центр и текстовые сообщения: было зарегистрировано более 2,8 тыс. обращений через платформу обратной связи, свыше 1,6 тыс. звонков и более 2 тыс. текстовых сообщений.

Чаще всего вопросы касались общественного транспорта, здравоохранения, образования, благоустройства и ЖКХ. Так, на прямую линию поступил звонок 10-летнего баскетболиста, который спросил о планах по созданию новых спортивных площадок. Все остальные вопросы, на которые Денис Паслер не успел ответить, будут переданы в профильные министерства для дальнейшей работы.

