Депутат Останина выступила свидетелем защиты на процессе по делу Удальцова

Глава комитета Госдумы по защите семьи и детства, депутат от КПРФ Нина Останина выступила свидетелем защиты на процессе по делу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова во 2-м Западном окружном военном суде, сообщает корреспондент «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Останина заявила, что знакома с координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым с 1996 года. Отвечая на вопросы адвоката Дмитрия Аграновского депутат заявила, что господин Удальцов яркий человек и всякий раз обращает на себя внимание словами и поступками.

Госпожа Останина отметила, что подсудимый всегда призывал своих сотрудников воздерживаться от резких поступков. Радикальных или экстремистских взглядов, согласно показаниям свидетельницы, он не высказывал.

«Он опытный политик и понимал, что власть может воспользоваться формальными поводами для уголовного преследования. Он опирался на марксистскую теорию. Если бы не он координировал “Левый фронт“, это была бы более радикальная организация», — сообщила депутат.

Отвечая на вопрос судьи об отношении господина Удальцова к СВО, депутат Останина заявила, что он «понимает, что это вынужденная мера», отправлял гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов охарактеризовал Сергея Удальцова положительно и отметил, что тот выступал за демократические пути преобразования страны.

«Сергей Удальцов относится к левому флангу и поэтому ставит во главу угла народную демократию и справедливость, является марксистом-ленинистом. В работах Маркса и Ленина четко проводится линия, чтобы действовать аккуратно и сдержанно. Много примеров, когда резкие действия трудящихся приводили к жестокому ответу властей. Они призывали не давать повода для провокации и рассматривать мирные способы осуществления преобразований», — сказал господин Парфенов.

Отвечая на вопрос адвоката Дмитрия Аграновского, насколько марксизм совместим с терроризмом и насколько склонен оправдывать его, свидетель вспомнил декабристов, народовольцев и их радикальные методы. Это, по мнению депутата Парфенова, привело только к волне контрреволюционных репрессий. Ленин говорил «мы пойдем другим путем», призывая к мирным методом.

Описывая по просьбе судьи позицию господина Удальцова свидетель заявил, что тот считает СВО необходимостью, ее проведение соответствует стратегическим интересам России.

Судья также задал вопрос, как господин Удальцов относится к «либеральной оппозиции». В ответ Денис Парфенов заявил, что «либеральная оппозиция загнана под половик и утратила былую силу». «Оппозицией она считается лишь условно, она не выступает за социализм, в отличии от Сергея Удальцова», — отметил депутат Парфенов.

