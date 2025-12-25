Александр Демчук возглавит стратегические коммуникации «Мегафона»

С 12 января 2026 года директором по стратегическим коммуникациям и развитию бренда «Мегафона» станет Александр Демчук, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ъ»). Он будет подчиняться гендиректору компании Хачатуру Помбухчану и отвечать за управление репутацией, стратегию работы с цифровыми каналами и СМИ, а также за усиление позиций бренда оператора.

Александр Демчук

Фото: пресс-служба «МегаФона»

Фото: пресс-служба «МегаФона»

На новой позиции Александр Демчук сменит Елену Мартынову, которая покидает компанию, чтобы сосредоточиться на операционном управлении и развитии проектов в сфере финтеха и искусственного интеллекта.

«Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда "МегаФона". Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем», — сказал Хачатур Помбухчан.

«Работа в "МегаФоне" стала значимым и по-настоящему продуктивным этапом моего профессионального пути, — заявила Елена Мартынова. — Я благодарна компании за возможность реализовывать масштабные и интересные задачи и горжусь результатами, которых мы достигли вместе. Годы в телеком-операторе номер один усилили мой интерес к новым технологиям, развитию которых я намерена посвятить следующий этап своей карьеры».

Александр Демчук — выпускник факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, начинал карьеру корреспондентом в «Коммерсанте». Последние 15 лет возглавлял направления корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечал за управление репутацией и рыночное позиционирование.

Елена Мартынова — эксперт в области репутационного управления и развития бизнеса. Более 20 лет она занимала ключевые позиции в топ-менеджменте крупнейших технологических и инвестиционных структур. Лауреат ведущих отраслевых премий. Руководила проектами, отмеченными Cannes Lions, Effie и IPRA. Выпускница Stanford Graduate School of Business и МГУ им. М. В. Ломоносова.