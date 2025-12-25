Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ОАЭ передали РФ «лучшего финансового специалиста» за хищение 88 млн рублей

Из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по запросу Генпрокуратуры России экстрадируют россиянина Андрея Плотникова. На родине его обвиняют в особо крупном мошенничестве в сфере доверительного управления имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего в деле значится 15 эпизодов. По данным следствия, с 2018 по 2021 год Плотников и его сообщники убедили потерпевших заключить договоры по управлению их активами на финансовых рынках. За это злоумышленникам заплатили более 88 млн руб.

Обвиняемый не планировал исполнять обязательства и скрылся от правоохранителей. После этого его объявили в международный розыск, в России фигурант заочно арестован.

Андрей Плотников называл себя «одним из 10 лучших финансовых специалистов России» и «управляющим личными капиталами самых богатых людей планеты». Он продавал курсы по инвестированию стоимостью от 70 тыс. до 630 тыс. руб. В апреле 2024 года его подельников — Елену Кручинину и Эдмона Купеляна — приговорили к шести и пяти годам общего режима соответственно. Также осужденных обязали возместить ущерб 76 млн руб.

Никита Черненко

