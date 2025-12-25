Дагестан вложил 8,1 млрд рублей в плодоовощной кластер

Глава Дагестана Сергей Меликов подвел итоги развития агропромышленного комплекса (АПК) в интервью Guide «Итоги года. Северный Кавказ». Республика привлекла 8,1 млрд руб. частных инвестиций в прорывной проект «Развитие плодоовощного кластера». Инвесторы заложили интенсивные и суперинтенсивные сады на 900 га, а также крупнейший в России фундучный сад площадью 2,7 тыс. га.

Проект уже создал около 700 рабочих мест. Авторитетные источники подтверждают динамику: в 2024 году Дагестан перевыполнил план по закладке садов, высадив 870 га вместо 600 га, включая 247,9 га интенсивных садов, 551,8 га фундука и 14 га питомников. В 2025 году власти интегрировали кластер в шесть «прорывных» проектов общей стоимостью 584,2 млрд руб., которые привлекли 29,3 млрд инвестиций и 886 рабочих мест.

Сергей Меликов отметил возрождение консервной промышленности. Кикунинский завод возобновил работу и перерабатывает тысячи тонн фруктов, выпуская до 500 тыс. литров соков в год. В 2026 году запустят Чиркатинский завод. Инвесторы строят фруктохранилища мощностью 88 тыс. тонн в Дербентском и других районах.

Республика решила проблему хранения: за несколько лет возвели хранилища на 17,5 тыс. тонн, а к перспективе выйдут на 65 тыс. тонн. Это усиливает позиции Дагестана в АПК: аграрии собирают до 1,5 млн тонн овощей ежегодно, обеспечивают более половины овощей Северного Кавказа и треть винограда России. Доля АПК в экономике достигает 20%, а валовой сбор плодов в 2024 году составил 230 тыс. тонн.

Сергей Меликов упомянул кластер глубокой переработки шерсти. Утверждена «дорожная карта», предприятие «Кавказская шерсть» в Хасавюртовском районе расширит выпуск мытой шерсти и трикотажа. Проект реализуется четырьмя подпроектами стоимостью 14,3 млрд рублей. Дагестан входит в тройку производителей фруктов в России, наращивая экспорт зерна, напитков и стекла.

Станислав Маслаков