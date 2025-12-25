Путин вручил Владимиру Спивакову удостоверение Героя труда

Президент РФ Владимир Путин вручил скрипачу и дирижеру, президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову удостоверение Героя труда России с золотой медалью, сообщает «Башинформ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Спиваков поблагодарил руководителя страны за «высокую оценку» его труда. «Я благодарю Вас за такую высокую оценку моего труда, моего служения людям, моего служения музыке. Уходящий 2025 год был очень важным для меня и, думаю, для всех, потому что мы праздновали 80-летие Победы», — сказал артист (цитата по «Башинформу»).

Звание Героя труда уроженцу Уфы присвоено указом президента от 1 мая «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Господин Спиваков родился в Уфе в сентябре 1944 года. После войны семья переехала в Ленинград, затем в Москву. В 2019 году глава Башкирии Радий Хабиров наградил музыканта орденом Салавата Юлаева. В октябре народный артист СССР, народный артист Башкирии вошел в президиум президентского Совета по вопросам культуры.

Майя Иванова