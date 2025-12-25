В ЮФО к 2042 году построят новые объекты возобновляемой энергетики

В России к 2042 году планируется ввести около 17 ГВт мощностей на основе возобновляемых источников энергии, основная часть которых будет сосредоточена в южных регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, новые объекты ВИЭ предполагается размещать прежде всего в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и других субъектах юга, где имеются подходящие природные условия. Господин Новак отметил, что развитие возобновляемой генерации ведется «рационально», с учетом наличия солнечных и ветровых ресурсов, а доля таких источников в энергобалансе страны будет постепенно увеличиваться.

Вячеслав Рыжков