Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЮФО к 2042 году построят новые объекты возобновляемой энергетики

В России к 2042 году планируется ввести около 17 ГВт мощностей на основе возобновляемых источников энергии, основная часть которых будет сосредоточена в южных регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, новые объекты ВИЭ предполагается размещать прежде всего в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и других субъектах юга, где имеются подходящие природные условия. Господин Новак отметил, что развитие возобновляемой генерации ведется «рационально», с учетом наличия солнечных и ветровых ресурсов, а доля таких источников в энергобалансе страны будет постепенно увеличиваться.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все