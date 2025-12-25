В стресс-сценарии для угольной промышленности РФ допустили закрытие предприятий

В стресс-сценарии развития угольной промышленности РФ до 2050 года предполагается закрытие предприятий через вытеснение слабо капитализированных и убыточных участников рынка. С документом Минэнерго ознакомился «Ъ».

Стресс-сценарий предполагает ухудшение условий добычи угля, снижение объемов производства и потребления твердого топлива. В таком случае цены на продолжат падать, сохранится запрет на импорт и экспорт, усилится санкционное давление. Согласно сценарию, на этом фоне «рынок будет консолидироваться и укрупняться за счет управляемого сжатия — вытеснения слабо капитализированных и убыточных участников рынка».

При стресс-сценарии в 2030 году добыча угля снизится до 433 млн тонн. К 2050 году — до 398 млн тонн. Спрос на твердое топливо на внутреннем рынке через пять лет составит 173 млн и 163 млн тонн к 2050 году. На внешнем рынке в 2050 году спрос упадет до 180 млн тонн, считают эксперты. В 2024 году внутреннее потребление угля, по данным ведомства, составило 179 млн тонн, экспортное — 197,6 млн тонн.

Всего Минэнерго представило три сценария развития событий угольной промышленности — стресс-сценарий, сценарий сбалансированного развития и оптимистический сценарий. Последний предполагает формирование благоприятных условий добычи и экспорта угля, в первую очередь рост спроса и цен на ископаемое, а также отмену эмбарго и санкций. При сбалансированном сценарии ожидается поэтапный вывод неэффективных и опасных мощностей из эксплуатации, а также развитие экспортных маршрутов и смягчение санкционного давления.

