Порванную футболку Марадоны продали на аукционе за $179 тыс.

Футболка Диего Марадоны с финального матча Кубка Испании 1984 года между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао была куплена на аукционе за $179 тыс. (с учетом комиссии в размере 23%). Дом Matchday Football Auctions отметил, что это рекордная сумма, вырученная за клубную майку аргентинца.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Решающий матч прошел на стадионе Santiago Bernabeu и завершился со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». После финального свистка на поле началась массовая потасовка между футболистами обоих клубов. Марадона как один из зачинщиков драки был дисквалифицирован на три месяца. Почти сразу после инцидента аргентинец перешел в итальянский «Наполи» за рекордные на тот момент $10,5 млн.

Как сообщает Matchday, прачка «Барселоны» подобрала разорванную футболку Марадоны в раздевалке. Не сумев привести ее в порядок, она решила сохранить майку как сувенир. Спустя годы сотрудница клуба отдала футболку своему другу, а тот передал ее сыну. Спустя четыре десятилетия памятная вещь была выставлена на аукцион. Лот прошел тщательную проверку на подлинность. В рамках продвижения с футболкой сфотографировался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

В 2022 году на аукционе Sotheby's за $9,28 млн была продана футболка сборной Аргентины, в которой Диего Марадона забил «Гол столетия» в ворота команды Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Семья игрока утверждала, что эта вещь не является подлинной.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Каким был Диего Марадона

«Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери» &lt;br>Диего Армандо Марадона (на фото в центре) родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айрес в небогатой семье, где был пятым ребенком. По словам родственников, он начал играть в футбол тогда же, когда начал ходить. В свободное от футбола время Диего лепил глиняные горшочки и продавал их, а деньги отдавал матери. В девять лет Марадона попал в свою первую не дворовую футбольную команду — «Лос Себольитас» («Луковички»)

Диего Армандо Марадона (на фото в центре) родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айрес в небогатой семье, где был пятым ребенком. По словам родственников, он начал играть в футбол тогда же, когда начал ходить. В свободное от футбола время Диего лепил глиняные горшочки и продавал их, а деньги отдавал матери. В девять лет Марадона попал в свою первую не дворовую футбольную команду — «Лос Себольитас» («Луковички»)

Фото: Allsport UK / Fotobank

Триумфом Марадоны в составе «Луковичек» стал матч против команды «Ривер Плейт», где он забил пять голов. Клуб Марадоны стал чемпионом Аргентины среди молодежных команд. В 1976 году Марадону взяли в основной состав клуба «Архентинос Хуниорс», а в 1977 году он дебютировал за молодежный состав сборной страны в матче против Венгрии. На чемпионат мира он попал в 1982 году. Аргентина тогда не вышла в play-off, однако Марадона хорошо проявил себя (на фото в матче с Бельгией)

Фото: AP

В 1982 году Марадона стал игроком каталонской «Барселоны». Трансфер стоил $8 млн, что стало рекордом на тот момент. В Каталонии Марадону считали настоящим идолом. Однако вскоре у него обнаружили гепатит, затем во время матча Марадоне сломали лодыжку и на несколько месяцев он выбыл из игры, без него команда не смогла пробиться в Кубке Кубков дальше 1/4 финала. Всего за два сезона в 58 играх он забил 38 голов. Впоследствии Марадона заявлял, что впервые попробовал наркотики, играя за «Барселону»

Фото: AP / Massimo Sambucetti

В 1984 году Марадона перешел в клуб «Наполи». Его пятилетний контракт обошелся клубу в $800 тыс. Играя за «Наполи», Марадона стал целовать мяч после забитых им голов. В сезоне 1984/1985 года он стал самым результативным игроком команды, забив 14 мячей. В следующем сезоне Марадона забил один из самых знаменитых своих голов: в матче с «Вероной», подбросив мяч в воздух, Марадона пробил с 40 метров

Фото: AP / Pren

Настоящую известность футболисту принес забитый «рукой Бога» гол на 51-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года против Англии. Марадона забил гол рукой, когда мяч отскочил от ноги английского полузащитника Стива Ходжа. Рефери заявил, что мяч был забит головой, а спустя четыре минуты Марадона забил в ворота англичан «гол столетия». Аргентина победила со счетом 2:1 и позже выиграла чемпионат. Марадона заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога»

Фото: Bob Thomas / Getty Images / Fotobank

Марадона известен своими скандальными выходками, был фигурантом нескольких судебных разбирательств. Так, в 1991 году он получил год условно за хранение кокаина. В 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам его приговорили к двум годам условно. Во время одного из отпусков Марадона разбил стакан об голову мисс Полинезии, когда она поспорила с его дочерью. В результате королеве красоты наложили восемь швов

Фото: AP / Don Rypka

В 1989 году Марадона женился на своей давней подруге Клаудии Вильяфаньи (на фото). Пара развелась в 2003 году, при этом Клаудия осталась агентом футболиста. Было известно о множестве романов женатого Марадоны, в том числе с актрисами Лореданой Берте и Хизер Паризи. С 2005 года Марадона несколько лет встречался с учительницей физкультуры Вероникой Охедой, а в 2014 году он сделал предложение своей новой возлюбленной, 23-летней футболистке Росио Оливе. Но в том же году пара рассталась — Диего обвинил возлюбленную в краже

Фото: Reuters

В 1990 году сборная Аргентины завоевала на чемпионате мира серебро. Марадона продолжал играть в «Наполи», хотя за него бились лучшие мировые клубы. Футболист вел богемный образ жизни: часто посещал клубы и бары, вел активную светскую жизнь и неизменно появлялся на приемах в сопровождении моделей и киноактрис

Фото: AP / Emilio Morenatti

На чемпионате мира по футболу в США 1994 года у аргентинского нападающего в крови был обнаружен эфедрин. Футболист, ранее уличавшийся в применении кокаина, был дисквалифицирован на 15 месяцев. Позже Марадона выдвинул несколько версий случившегося. По одной из них, FIFA негласно разрешила игроку принимать эфедрин для снижения веса, опасаясь, что без него чемпионат потерял бы в зрелищности

Фото: AP / Tim Sharp

В первом браке у Марадоны родились две дочери — Дальма Нерея и Джаннина Динора (на фото). В 2013 году от второго брака с Вероникой Охедой родился сын Диего Фернандо, которого Марадона не признал

Фото: Reuters

После своего возвращения в футбол в 1994 году Марадона сыграл только два матча за сборную Аргентины. Доверие главного тренера, подорванное проблемами с наркотиками и арестами Марадоны, вернуть не получилось. Марадона закончил выступления за сборную и отправился на курс реабилитации в Швейцарию. Всего он забил за Аргентину 34 гола в 91 матче

Фото: Reuters

Марадона — известный любитель татуировок. Так, на его правом плече изображен портрет Че Гевары, а на ноге — портрет бывшего кубинского президента Фиделя Кастро (на фото)

Фото: Reuters

Осенью 1997 года, в свой день рождения, Марадона объявил, что окончательно покидает футбол. Последняя игра состоялась 25 октября того же года. Команда «Бока Хуниорс», где играл Марадона, победила своего принципиального соперника, «Ривер Плейт», со счетом 2:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Употребление наркотиков и лишний вес усугубили проблемы Марадоны со здоровьем. В 2004 году он попал в больницу с сердечным приступом. В 2007-м футболист был помещен в клинику для очередного курса реабилитации. Кроме того, он долгое время лечился от цирроза печени. По словам Марадоны, окончательно он перестал употреблять наркотики в 2004 году, однако и после этого футболиста уличали в наркозависимости

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2008 году Марадона был назначен главным тренером сборной Аргентины. После победы над Уругваем команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2010 года, однако за грубые высказывания в отношении соперников Марадона был дисквалифицирован на два месяца и оштрафован на 25 тыс. швейцарских франков. В четвертьфинале сборная вылетела из чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В июле 2010 года Диего Марадона перестал быть главным тренером сборной Аргентины, футбольная федерация страны не продлила с ним контракт. По данным опросов аргентинских СМИ, большинство болельщиков были против его возвращения на пост

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2011 году Диего Марадона начал тренировать футбольный клуб высшего дивизиона чемпионата ОАЭ «Аль-Васл». В 2012 году тренер заявил, что является персоной нон грата в Аргентине из-за того, что не поддерживал высших спортивных чиновников в стране. По словам Марадоны, ему предлагали взятки, чтобы он брал игроков в национальную команду &lt;br>На фото: благотворительная акция бренда Hublot в Москве

На фото: благотворительная акция бренда Hublot в Москве

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

После пятилетнего перерыва в тренерской карьере в 2017 году Диего Марадона возглавил футбольный клуб «Аль-Фуджайра» второго дивизиона чемпионата ОАЭ, однако спустя год ушел с поста главного тренера после того, как команда не смогла пробиться в высший дивизион

Фото: AP / Eduardo Di Baia

Во время визита в Россию на чемпионат мира в 2018 году Диего Марадона называл Владимира Путина (на фото) феноменом: «Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет высшую лигу»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2017 году Диего Марадона подписал трехлетний контракт с клубом «Динамо Брест», став его председателем правления. А в 2018-м занял пост главного тренера мексиканского клуба второго дивизиона «Дорадос де Синалоа». В 2019 году он начал тренировать клуб аргентинской Примеры «Химнасия и Эсгрима». Несмотря на неудачное выступление (клуб занял 19-е место в чемпионате страны), клуб продлил контракт с Марадоной на следующий сезон

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

В начале ноября 2020 года Марадона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. 25 ноября он умер в возрасте 60 лет

Фото: Reuters / Agustin Marcarian/File Photo

Фото: Allsport UK / Fotobank

Фото: AP

Фото: AP / Massimo Sambucetti

Фото: AP / Pren

Фото: Bob Thomas / Getty Images / Fotobank

Фото: AP / Don Rypka

Фото: Reuters

Фото: AP / Emilio Morenatti

Фото: AP / Tim Sharp

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: AP / Eduardo Di Baia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Фото: Reuters / Agustin Marcarian/File Photo

