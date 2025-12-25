Порванную футболку Марадоны продали на аукционе за $179 тыс.

Футболка Диего Марадоны с финального матча Кубка Испании 1984 года между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао была куплена на аукционе за $179 тыс. (с учетом комиссии в размере 23%). Дом Matchday Football Auctions отметил, что это рекордная сумма, вырученная за клубную майку аргентинца.

Решающий матч прошел на стадионе Santiago Bernabeu и завершился со счетом 1:0 в пользу «Атлетика». После финального свистка на поле началась массовая потасовка между футболистами обоих клубов. Марадона как один из зачинщиков драки был дисквалифицирован на три месяца. Почти сразу после инцидента аргентинец перешел в итальянский «Наполи» за рекордные на тот момент $10,5 млн.

Как сообщает Matchday, прачка «Барселоны» подобрала разорванную футболку Марадоны в раздевалке. Не сумев привести ее в порядок, она решила сохранить майку как сувенир. Спустя годы сотрудница клуба отдала футболку своему другу, а тот передал ее сыну. Спустя четыре десятилетия памятная вещь была выставлена на аукцион. Лот прошел тщательную проверку на подлинность. В рамках продвижения с футболкой сфотографировался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

В 2022 году на аукционе Sotheby's за $9,28 млн была продана футболка сборной Аргентины, в которой Диего Марадона забил «Гол столетия» в ворота команды Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Семья игрока утверждала, что эта вещь не является подлинной.

Таисия Орлова