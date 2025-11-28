Минфин Башкирии возьмет в кредит 2 млрд рублей в Т-Банке

Министерство финансов Башкирии заключило контракт с АО «Т-Банк» на предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии на 2,04 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета республики и погашения долговых обязательств. Как следует из сообщения на сайте госзакупок, контракт заключен за 266,02 млн руб. при начальной цене 299,27 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Период выборки кредитных средств — до 26 декабря. Срок действия возобновляемой кредитной линии — до 268 календарных дней включительно с даты открытия лимита кредитной линии. Процентная ставка «плавающая».

Как сообщал «Ъ-Уфа», согласно законопроекту о бюджете Башкирии на 2026 год, доходы на следующий год составят 314,2 млрд руб., расходы — 347,1 млрд руб., дефицит планируется в размере 22,5 млрд руб.

Майя Иванова