Минфин Башкирии возьмет в кредит 2 млрд рублей в Т-Банке
Министерство финансов Башкирии заключило контракт с АО «Т-Банк» на предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии на 2,04 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета республики и погашения долговых обязательств. Как следует из сообщения на сайте госзакупок, контракт заключен за 266,02 млн руб. при начальной цене 299,27 млн руб.
Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ
Период выборки кредитных средств — до 26 декабря. Срок действия возобновляемой кредитной линии — до 268 календарных дней включительно с даты открытия лимита кредитной линии. Процентная ставка «плавающая».
Как сообщал «Ъ-Уфа», согласно законопроекту о бюджете Башкирии на 2026 год, доходы на следующий год составят 314,2 млрд руб., расходы — 347,1 млрд руб., дефицит планируется в размере 22,5 млрд руб.