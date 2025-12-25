Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нальчике во время пожара в девятиэтажке спасли 12 жильцов

Во время пожара в столице Кабардино-Балкарии в девятиэтажном доме по ул. Идарова эвакуировали 50 человек, спасено 12 и один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

В многоэтажке горела квартира на третьем этаже. Пожар был полностью ликвидирован на площади 40 кв. м.

На место привлекались 26 человек и пять единиц техники от МЧС России.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели.

Наталья Белоштейн

