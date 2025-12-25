«Аэрофлот» спрогнозировал рост пассажирских перевозок по итогам года до 55,4 млн

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с гендиректором «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергеем Александровским. Тот заявил, что по итогам 2025 года группа авиакомпаний планирует увеличить перевозки пассажиров до 55,4 млн человек. В 2024 году было перевезено 55,3 млн пассажиров.

Господин Александровский рассказал, что на самолетах группы повысилась занятость кресел до 90,3% (в 2024 году она составляла 89,6%). Роста показателя удалось добиться благодаря «эффективным мерам по поддержанию летной годности».

«В 2025 году мы достигли налета на общий парк воздушных судов более 1 млн часов. И среднегодовой рост с 2023 по 2025 год составил 8,9%... Нам удалось в 2025 году также сохранить нашу долю на рынке авиаперевозок. Она составляет 41,8%»,— отметил глава «Аэрофлота» (цитата по сайту правительства).

Сергей Александровский добавил, что в этом году группа расширила программу полетов по плоским тарифам: в нее включили еще четыре города — Улан-Удэ, Якутск, Анадырь, Благовещенск. Также продолжается реализация программы по повышению доступности перевозок в обход Москвы, сейчас эта сеть включает около 290 маршрутов.

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО за девять месяцев 2025 года составила 24,5 млрд руб. Это на 49,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок за этот период увеличилась на 7,2%, до 636 966 млн руб., что в группе связали с ростом доходных ставок и увеличением пассажирооборота.

О планах «Аэрофлота» читайте в интервью Сергея Александровского.