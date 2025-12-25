Прокуратура КЧР потребовала конфискации имущества экс-чиновника на 310 млн рублей

Черкесский городской суд рассмотрит иск прокуратуры Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства, которое требует обратить в доход государства 40 объектов недвижимости и шесть автомобилей бывшего госслужащего. Их общая стоимость превышает 310 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку. Она установила: мужчина служил в органах власти КЧР с 2015 по 2025 год. За это время он купил высоколиквидную недвижимость в Москве, Краснодарском крае и самой республике. Он также приобрел автомобили. Чиновник не подтвердил законность доходов на эти покупки. Он зарегистрировал все имущество на родственников и доверенных лиц — номинальных собственников. Прокуратура сочла это попыткой скрыть активы. Ведомство подчеркнуло: происхождение средств осталось неясным. Иск поступил в суд 25 декабря 2025 года.

Случай вписывается в серию антикоррупционных дел в КЧР. Недавно тот же Черкесский горсуд конфисковал 70 объектов недвижимости экс-директора ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала». Стоимость превысила 240 млн руб., включая 43 млн руб. эквивалента проданного имущества. Прокуратура доказала незаконные доходы за 2005–2017 годы.

Прокуроры КЧР активно борются с незаконным обогащением. Они подали аналогичный иск против экс-главы правительства республики Владимира Кайшева. Никулинский суд Москвы конфисковал имущество на 41,94 млрд руб. В КЧР число дел растет: власти фокусируются на госслужащих с активами в Москве и на юге.

Суд примет решение по новому иску в ближайшие дни. Прокуратура проконтролирует исполнение. Чиновник не комментировал ситуацию публично.

Станислав Маслаков