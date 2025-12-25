Количество деловых поездок в Казань в 2025 году сократилось на 7%. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Аэроклуба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество командировок в Казань в 2025 году снизилось на 7%

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Количество командировок в Казань в 2025 году снизилось на 7%

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Лидерами внутреннего делового туризма остаются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 25% и 9% авиабронирований соответственно. При этом спрос на командировки в эти города снизился сильнее — на 15% и 22% год к году. Интерес к другим направлениям также сократился: к Екатеринбургу — на 11%, к Тюмени — на 3%.

В целом по России после двух лет роста объем рынка делового туризма начал снижаться: количество бизнес-поездок по стране в 2025 году уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом.

Анна Кайдалова