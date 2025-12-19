В Белгородской области проработают вопрос о поддержке потерявших второе жилье

В Белгородской области совместно с органами государственной власти проработают вопрос о компенсациях жителям, которые потеряли второе жилье при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сегодня президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал, что вопросы компенсаций за второе утраченное жилье в приграничных районах будут проработаны. С просьбой рассмотреть возвращение отмененной ранее выплаты к президенту обратилась корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко.

«И нам очень важна здесь поддержка президента. Видим, что Владимир Владимирович, как и всегда, очень внимателен к нашим жителям, очень переживает и всегда откликается. Уверен, что решение будет найдено»,— заявил Вячеслав Гладков (цитата по Telegram-каналу оперштаба Белгородской области). По словам губернатора, власти будут дополнительно прорабатывать обоснование каждого случая потери второго жилья. Он отметил, что мера господдержки за утраченное второе жилье — «очень наболевший вопрос».