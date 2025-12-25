Житель Невского района пострадал при квартирном пожаре на улице Новоселов

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел утром 25 декабря в Невском районе Петербурга. Информация о происшествии на улице Новоселов, д. 5, поступила в экстренные службы в 08:17, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 8 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 09:03, к тушению привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара пострадал мужчина, которого направили в медицинское учреждение. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал еще об одном квартирном пожаре с пострадавшим, который случился утром 25 декабря в Колпинском районе Петербурга.

Андрей Цедрик