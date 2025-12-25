Квартирный пожар на улице Тазаева отправил в больницу жителя Колпинского района

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел рано утром 25 декабря в Колпинском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Тазаева, д. 24, поступил на пульт дежурного в 07:25, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в однокомнатной квартире, в комнате площадью 10 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. м.

С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик