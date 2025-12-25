Майора полиции в Петербурге отправили под домашний арест по делу о взятке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника 28-го отдела полиции УМВД по Центральному району Ивана Жукова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, Жуков требовал от двоих фигурантов уголовного дела о краже передать ему 100 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать их к ответственности. При получении второго транша он был задержан в своем служебном кабинете сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Суд постановил отправить майора Жукова под домашний арест на срок до 21 февраля. Ему запрещено покидать место нахождения без разрешения следователя, общаться с участниками уголовного судопроизводства, вести переговоры с использованием средств связи и интернета.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о возбуждении уголовного дела в отношении замначальника отдела полиции Следственным комитетом РФ.

Андрей Цедрик