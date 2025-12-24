СКР задержал заместителя начальника отдела полиции в Петербурге по делу о взятке

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении заместителя начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району города.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, подозреваемый потребовал от двоих граждан, по которым проводилась проверка о краже, передать ему денежные средства в размере 100 тыс. рублей за непривлечение их к уголовной ответственности.

Деньги полицейский получил 18 и 23 декабря в своем служебном кабинете. Во время второго транша он был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации «Ъ Северо-Запад», в качестве обвиняемого по данному делу проходит майор полиции Иван Жуков. В настоящий момент в отношении него проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ГУ МВД по городу и области по этому поводу заявили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Андрей Цедрик