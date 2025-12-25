Высокие цены на бензин в Крыму объяснили логистикой

Более высокая стоимость бензина в Крыму по сравнению с другими регионами России обусловлена логистикой, и эту проблему местные власти будут решать только после завершения специальной военной операции. Об этом в ходе программы «Серьезный разговор» в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Крым — это один из тех регионов, которые столкнутся с перебоями поставки топлива… Не секрет, что часть заводов находилась под ударом, поэтому дефицит был именно этим обусловлен. С точки зрения наличия топлива небольшие просадки были, но они точечно возникают на отдельных заправках»,— рассказал господин Аксенов.

По его словам, разница между ценой на топливо в Крыму и Краснодарском крае составляет примерно 5−6 руб. и обусловлена она логистикой.

«Мы применили новую логистическую схему, теперь можно быть уверенными, что топливо у нас всегда будет… После того как закончится СВО, будет обсуждаться вопрос, чтобы в Крым зашли крупные нефтяные компании, которые имеют вертикально интегрированную структуру построения. Думаю, эти решения будут приняты на уровне государства»,— подытожил глава региона.

Он также отметил, что более подробную информацию о поставках бензина на полуостров не разглашают из-за информационных атак вражеской пропаганды.

В конце августа и середине сентября на заправках Крыма и Севастополя фиксировали дефицит высокооктанового топлива. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Чуть позже Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нескольких местных сетей автозаправочных станций.

Александр Дремлюгин, Симферополь