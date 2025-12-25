Жителя Удмуртии признали виновным в нарушении экологических норм

В Удмуртии завершили расследование дела в отношении 50-летнего жителя Воткинского района, который был признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных отходов и предоставлении ложных данных в ЕГРЮЛ (ст. 173.1, 247 УК), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что, будучи директором коммерческой организации, он незаконно осуществлял сбор, транспортировку и хранение химических отходов III-IV классов опасности на землях сельскохозяйственного назначения. Данная деятельность велась без необходимого оборудования и лицензий, что создало угрозу окружающей среде.

Кроме того, фигурант в период с 2021 по 2024 год представил в регистрирующий орган данные, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа (его размер не уточняется).

Анастасия Лопатина