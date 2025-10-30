В Сарапуле экс-директора компании обвиняют в нарушении экологических норм

Сарапульским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Воткинского района, обвиняемого в нарушении правил обращения экологически опасных отходов и предоставлении ложных данных в ЕГРЮЛ (ст. 173.1, ст.247 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, на протяжении длительного времени осуществлял незаконную деятельность по транспортировке, сбору и хранению химических отходов III-IV классов опасности на землях сельскохозяйственного назначения в Сарапульском районе. Это создало угрозу окружающей среде из-за отсутствия необходимого оборудования для утилизации.

Кроме того, фигурант в период с 2021 по 2024 год представил в регистрирующий орган данные, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Анастасия Лопатина