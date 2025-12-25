Названа причина сбоя поставок в Россию препарата для лечения шизофрении

Перебои в поставках нейролептика «Сероквель» в Россию связаны с переносом производства лекарства. Об этом сообщила «Ъ» директор по регуляторным вопросам ООО «Фармагейт» Анна Яворская. «Сероквель» — один из самых популярных оригинальных препаратов для терапии шизофрении, психозов и биполярного расстройства.

В 2019 году британско-шведская AstraZeneca передала права на «Сероквель» немецкой Cheplapharm. Сейчас фармсубстанция для «Сероквеля» производится в Бельгии, готовая лекарственная форма — на площадке AstraZeneca в Китае, а упаковка — в Великобритании, следует из данных госреестра лекарственных средств.

«Процесс переноса производства препарата из одной страны в другую не быстрый, может длиться более года»,— сказала Анна Яворская. Она добавила, что Cheplapharm направила письмо в Росздравнадзор о причинах перебоя в поставках препарата.

По информации «Ъ», в крупных московских и региональных сетях, включая «Риглу», «Столички», «Неофарм», «Горздрав» и «36,6», в наличии остались только максимальные дозировки — 200 мг. «Сероквель» также недоступен для заказа через интернет-аптеки, такие как «Еаптека» и «Здравсити».

