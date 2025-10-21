Военный и боец ММА получил девять лет за ДТП с погибшими медиками в Белгороде

Курский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели двух фельдшеров скорой помощи в ДТП в Белгороде. Военнослужащего и бойца ММА Рамазана Гаджимурадова, водителя машины, допустившего столкновение с каретой скорой помощи, приговорили к девяти годам колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами в течение трех лет. Также суд взыскал в качестве компенсации в пользу каждого из восьми потерпевших по 1 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным или не имеющим права управления автомобилем (п. «а» и «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

Суд установил, что в ночь на 7 февраля 2025 года Гаджимурадов, двигаясь на BMW X7 со скоростью 140 км/ч, проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего врезался в карету скорой помощи. Столкновение произошло на пересечении проспекта Славы и улицы Попова.

В ДТП также пострадал сам Гаджимурадов, два пассажира его автомобиля и водитель машины скорой помощи.

Кабира Гасанова