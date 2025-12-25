Трамп поздравил с Рождеством «всех, включая левых подонков»

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial поздравил американцев с Рождеством. Он адресовал поздравление всем, включая «радикальных левых подонков». Господин Трамп заявил, что демократы «делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но терпят сокрушительное поражение».

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Дональд Трамп сказал, что у США «больше нет открытых границ, участия мужчин в женском спорте, смены пола для всех и слабых правоохранительных органов». Он утверждает, что у США теперь «рекордный фондовый рынок и самый низкий уровень преступности за десятилетия». Также власти Штатов добились снижения инфляции и роста ВВП на 4,3%.

«Тарифы принесли нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую сильную национальную безопасность за всю историю. Нас снова уважают, возможно, как никогда прежде. Боже, благослови Америку!!!» — добавил господин Трамп.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил с незапланированным посланием к нации. По словам господина Трампа, когда он вступил в должность, «страна находилась в хаосе»: экономика переживала тяжелейшую инфляцию «за последние 48 лет» и миллионы нелегалов проникали в США, «в том числе заключенные и убийцы». Все это, по его мнению, стало следствием правления демократов.

