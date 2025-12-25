Жителя Пятигорска заподозрили в обмане пенсионеров на 5 млн рублей

В Пятигорске возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении 47-летнего местного жителя, который обманом выманил у пенсионеров 5 млн руб. за освобождение их сына из колонии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, фигурант в 2018 году, узнав о том, что его приятель осужден на длительный срок, предложил его родителям помощь в освобождении через знакомого за 5 млн руб.

«Родители, продав имевшуюся у них недвижимость, передали фигуранту указанную сумму. В действительности подозреваемый не имел возможности помочь пенсионерам, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению»,— отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

