Бывшего помощника Горбачева Славина поместили в реанимацию после ДТП

Борис Славин, бывший помощник Михаила Горбачева, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила его дочь Наталья Славина. Вечером 24 декабря господина Славина в центре Москвы сбила машина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Славин

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости Борис Славин

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

«В реанимацию не пускают, но говорят, что находится в сознании»,— сказала госпожа Славина ТАСС.

По информации РЕН ТВ, 84-летнего Бориса Славина госпитализировали в Городскую клиническую больницу им. Боткина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и раны лица.