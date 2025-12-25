Бывшего помощника Горбачева Бориса Славина сбил Mercedes в центре Москвы

Автомобиль Mercedes сбил бывшего помощника Михаила Горбачева Бориса Славина в центре Москвы. Об этом РЕН ТВ рассказал сын пострадавшего. Он сообщил, что господин Славин находится в реанимации.

Авария произошла вечером 24 декабря. По данным телеканала, 84-летнего Бориса Славина госпитализировали в Городскую клиническую больницу им. Боткина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и раны лица.

Борис Славин — советский и российский политолог, журналист, профессор МПГУ, действительный член Академии политических наук, с 2000 года работал помощником президента «Горбачев-фонда» Михаила Горбачева.