В Ставрополе проезд в троллейбусах подорожает до 30 рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края с 1 января 2026 года повышает тариф на проезд в троллейбусах Ставрополя до 30 руб. ГУП СК «Крайтранс» инициирует рост цены до 40 рублей на автобусных маршрутах №36, 37, 52 и 33. В Пятигорске трамвайный проезд тоже вырастет до 30 руб.

Чиновники объясняют повышение инфляцией и ростом расходов на топливо, запчасти и обслуживание подвижного состава. В 2025 году тарифы в муниципальном транспорте уже индексировали несколько раз. С 21 ноября базовый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах категории «М3» в Ставрополе составил 40 руб. 4 коп., а в Пятигорске условный трамвайный билет поднялся до 45 руб. 27 коп., но разницу отчасти компенсирует бюджет. Летом 2023 года в Ставрополе цены меняли в последний раз перед этим скачком, тогда средняя стоимость поездки составляла 25–30 руб.

На отдельных маршрутах цены росли быстрее. С 26 декабря 2025 года автобус №9м подорожает с 35 до 40 рублей, №29м и №13м последуют 1 января. В ноябре 2025 года на 11 маршрутах Ставрополя цены взлетели до 40–70 рублей, включая дачный №24. Перевозчики ссылаются на подорожание ГСМ и ремонта — автобусы №16, 20, 25, 28 и 35 дошли до 50 рублей. В Кисловодске автобусы с ноября стоят 35 рублей вместо 30.

Предыдущие повышения в троллейбусах произошли в феврале 2025 года — с 22 до 25 рублей. Тогда миндорт объяснило это инфляцией в 8–9% и ростом затрат на энергию. Общий парк троллейбусов Ставрополя насчитывает около 100 машин, ежедневно они перевозят свыше 50 тыс. пассажиров. Но маршруты сокращаются: жители жалуются на «призрачные» линии с низкой частотой. Частные перевозчики устанавливают тарифы свободно, муниципальные держат в предельных рамках — 40 руб. для края в 2025-м.

В Пятигорске трамваи не дорожали с февраля 2024 года, парк устарел, средний возраст вагонов превышает 20 лет. Рост тарифов компенсирует расходы на импортные комплектующие. Аналогичные изменения ждут электрички: с 1 января 2026 года тариф вырастет до 5,23 руб. за км против нынешних 2 руб. Для 20-километрового пути это добавит 62 руб. к чеку.

Жители Ставрополя уже критикуют цены, сравнивая их с московскими — 50–70 рублей на окраинах. В 2025 году общественный транспорт перевез 150 млн пассажиров по краю, но дефицит субсидий растет. Миндор обещает не превышать предельные тарифы в 2026-м, но инфляция на топливо держится у 15%. Перевозчики ввели безналичную оплату, льготы сохранят для школьников и пенсионеров.

Станислав Маслаков