В App Store появилось новое приложение Газпромбанка

Газпромбанк сообщил о выходе мобильного приложения под названием GiftMate для смартфонов Apple. Его уже можно скачать в магазине приложений App Store.

Банк рассказал, что через приложение можно выбрать до 10 категорий для получения кешбэка, а также проводить бесконтактную оплату по технологии «Волна». Также появилась опция отслеживания расходов и доходов с помощью виджета аналитики финансов.

В предыдущий раз Газпромбанк выпускал приложение для iPhone в октябре. Тогда оно было замаскировано под онлайн-игру CashHunter («Охота за богатством»), где клиентам предлагают «стрелять по летящим купюрам среди полей и кустов». Приложение было удалено из онлайн-магазина в течение суток.

Подробности — в материале «Ъ» «Перестрелка в App Store».