Перестрелка в App Store

Банки все активнее осваивают «партизанскую» тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за это время их успевают скачать несколько миллионов клиентов. Участники рынка объясняют любовь банков к клиентам на iOS тем, что это наиболее состоятельная часть их аудитории: на проданные в этом году iPhone в России по штукам приходится 8% рынка, а по деньгам — 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели Газпромбанк и Т-Банк выложили свои приложения с онлайн-банком для физических лиц в App Store, и оба продержались там не более суток. При этом приложение Газпромбанка было замаскировано под онлайн-игру CashHunter («Охота за богатством»), где клиентам предлагают «стрелять по летящим купюрам среди полей и кустов», а разработчиком значится некая Любовь Веточкина. Предыдущее приложение банк выкладывал в App Store несколько месяцев назад.

Как рассказали “Ъ” в банке, каждое новое приложение содержит изменения и новый функционал, а одним из преимуществ этого приложения является мгновенная оплата по QR.

«Наша цель — перевести клиентов, использующих iOS, на новую версию, так как она более стабильна и имеет обновленный функционал»,— сообщили в Газпромбанке.

В Т-Банке приложение VibroGym App не стали маскировать под игру, но это и неудивительно, как рассказали “Ъ” в банке, это уже четвертый раз за три недели, когда банк выкладывает свое приложение в App Store. «Два первых приложения продержались сутки каждое, третье приложение — пять дней, VibroGym App также удалили через сутки»,— рассказали “Ъ” в банке, отметив, что за это время его скачало несколько миллионов клиентов.

В Т-Банке уточнили, что все эти приложения не отличались друг от друга, это одна и та же версия, в которой главное обновление — это возвращение пользователям бесконтактной оплаты iPhone с помощью T-Pay на основе технологии Bluetooth. Первым еще в конце августа приложение с технологией оплаты на Bluetooth под названием «Вжух» выложил Сбербанк.

Как рассказали “Ъ” в Сбербанке, приложение «Вжух» продержалось в App Store меньше суток, но за это время его скачали 9,5 млн человек.

Впрочем, не все банки выкладывают «партизанские» приложения в App Store, находя альтернативные варианты. Как рассказали “Ъ” в ВТБ, там обеспечивают для клиентов, использующих iOS, постоянный доступ к «ВТБ Онлайн» через веб-версию. «Современные веб-приложения, в отличие от нативного приложения, не нужно обновлять — это происходит удаленно и автоматически, при этом веб-версия имеет тот же функционал и защиту, что и приложение,— умеет подтягивать номера из адресной книги для перевода, запоминает короткий код для входа, считывает через камеру QR-коды и т. д.»,— пояснили “Ъ” в ВТБ.

Герман Греф, глава Сбербанка, 5 сентября: «Мы за первую неделю сделали платежей (с помощью «Вжух».— “Ъ”) больше, чем по биометрии. Здесь преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли».

Упорство, с которым банки выкладывают свои приложения в App Store, пусть даже на один день, по мнению участников рынка, связано с тем, что, как правило, iPhone покупают более состоятельные граждане, чем смартфоны на Android. Как рассказали “Ъ” в МТС, с начала года было продано 1,4 млн iPhone на сумму 112 млрд руб., при этом по количеству на них приходится 8% рынка, а по сумме 27%. По словам независимого эксперта Максима Митусова, выставлять «партизанские» приложения в App Store чисто экономически более чем целесообразно, даже на короткое время. «Операция по добавлению нового приложения стоит несколько тысяч долларов, и в случае если его установит 10 тыс. пользователей, это будет более чем рентабельно, поскольку вариант с установкой через офис намного дороже»,— говорит он.

«В целом оплата со смартфона через токенизированные решения, вероятнее всего, уже приблизилась к плато, рискну предположить, что большая часть людей, желавших вернуться к этой технологии, это сделала»,— говорит Максим Митусов. При этом, по его мнению, решения оплаты с помощью Bluetooth стали нишевыми, ими воспользовались несколько процентов активных пользователей у каждого банка. «Но это лишний раз подтверждает, что остальная часть пользователей, а их абсолютное большинство, спокойно продолжают пользоваться картами и стикерами и в целом не испытывают каких-либо неудобств»,— уверен Максим Митусов. В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров обращает внимание на то, что для владельцев Android нет смысла использовать технологию оплаты по Bluetooth, поскольку у них прекрасно работает оплата по NFC.

Максим Буйлов, Татьяна Исакова