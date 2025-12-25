Проект кампуса «Меркурий» в Рыбинске получил положительное заключение

Проект создания кампуса мирового уровня «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В настоящее время ведется вся необходимая организационная и подготовительная работа для его последующего осуществления»,— сообщил губернатор.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для кампуса выступал ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани. Заказчиком — ППК «Единый заказчик».

Стоимость первого этапа проекта по созданию кампуса — 19,6 млрд руб. Он включает в себя строительство многофункционального культурно-просветительского центра, центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, ФОКа с бассейном, общежития на 1200 мест и газовой котельной, а также реконструкцию главного корпуса вуза на улице Пушкина. Во второй этап входит реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова. Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова