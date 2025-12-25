Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Природоохранная прокуратура отказалась от иска по участкам «Инградстроя»

Арбитражный суд прекратил судебное разбирательство после того, как Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отказалась от иска спецзастройщику «Инградстрой» и минимущества Нижегородской области. Ранее надзорное ведомство просило признать недействительными семь договоров аренды земельных участков, заключенных между министерством и застройщиком, который в 2012–2014 годах приобрел под комплексную жилую застройку массив в 453 га и возводит там ЖК «Кузнечиха город».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Часть арендуемой территории оказалась связана с Кузнечихинским ручьем, уточненные границы которого региональное минэкологии вовремя не сформировало, а отчуждение водного объекта из федеральной собственности недопустимо по закону.

Пока шли длительные судебные разбирательства, областные власти скорректировали границы Кузнечихинского ручья, где-то произошло межевание его береговой полосы, и после приведения границ к требованиям действующего законодательства предмет для спора исчез.

Иван Сергеев