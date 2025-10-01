Ручей не должен быть ничей

В арбитражном суде продолжается разбирательство природоохранной прокуратуры с минимущества и застройщиком «Инградстрой» по нескольким земельным участкам, выделенным под комплексную жилую застройку в Советском районе Нижнего Новгорода. Дело касается Кузнечихинского ручья — как водный объект, он относится к федеральной собственности и не подлежит отчуждению. Власти при содействии застройщика проводят корректировку границ водоохранной и прибрежной зоны ручья для постановки их на кадастровый учет. Вероятно, после актуальной регистрации ручья за Российской Федерацией спор будет исчерпан. Однако гражданские активисты считают, что участки изначально были незаконно выделены застройщику. По мнению застройщика, государство должно само разобраться в этой ситуации и разрешить ее по закону.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Арбитражный суд продолжает разбирать заявление Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которая попросила признать недействительными семь договоров аренды земельных участков, заключенных между минимущества Нижегородской области и спецзастройщиком «Инградстрой». Компания еще в 2012–2014 годах получила под комплексную жилую застройку массив в 453 га и строит там крупный ЖК «Новая Кузнечиха», недавно проект сменил название на «Кузнечиха город».

Несколько сформированных земельных участков из этого массива оказались связаны с протекающим по территории Кузнечихинским ручьем. Как водный объект, он не может отчуждаться у государства, а его прибрежная полоса не должна застраиваться. Инициативная группа жителей деревни Кузнечихи во главе со Светланой Богачек инициировала множество жалоб и обращений по этому поводу, и прокуратура вышла в суд с иском к властям и застройщику.

На очередном заседании выяснилось, что ответчики давно работают над корректировкой границ водоохраной зоны Кузнечихинского ручья и его прибрежной защитной полосы, устраняя замечания прокуратуры.

В марте «Инградстрой» обратился в министерство экологии Нижегородской области с заявлением об уточнении местоположения береговой линии ручья. Однако в ходе цифровизации госведомств возникли технические заминки: в Росреестре не смогли загрузить информацию в Единый реестр недвижимости (ЕГРН). «Мы уже направили в министерство экологии письмо с приложением корректного файла. Порядок прохождения документов следующий: минэкологии должно направить файлы в Верхневолжское бассейновое управление. Оно переправляет их в свою структуру в Ростов, которая ведет государственный водный реестр. Там погружают информацию в необходимом техническом формате и отправляют ее обратно в управление в Нижний Новгород. После этого данные уже отправляются для внесения в ЕГРН, чтобы они смогли совместиться с базой Росреестра. К сожалению, все эти технические сложности не позволяют быстро внести изменения», — рассказала представитель «Инградстроя» Нина Филиппова.

Как только скорректированная информация о береговой линии Кузнечихинского ручья попадет в ЕГРН, минимущества через Росреестр исправит кадастровую ошибку по одному из спорных участков, а остальные не будут иметь наложения границ, пояснили ответчики. Суд дал дополнительное время на необходимый документооборот. Если нарушения по иску будут устранены и границы ручья уточнены в госреестре, то спор может быть урегулирован, не исключили и в прокуратуре.

Инициатор прокурорских проверок Светлана Богачек считает, что пойма Кузнечихинского ручья должна быть полностью свободна от застройки, чтобы не вредить экологии.

«Все земельные участки были незаконно сформированы, так как изначально там не было подхода к инфраструктуре, к дороге. Экологии Советского района и так уже нанесен ущерб свалками, изменением русла ручья. Если не принимать меры, то озера Щелоковского хутора, которые он питает, превратятся в тухлые лужи. Я сделаю все возможное, чтобы бывшего министра экологии Нижегородской области привлекли к уголовной ответственности», — пообещала она.

Акционер застройщика «Инградстрой» Олег Головко полагает, что это «спор государства с самим собой». По его мнению, если много лет спустя госорганы решили озаботиться судьбой ручьев и навести порядок с границами водных объектов, то чиновникам необходимо организовать кадастровые работы и определить, где именно проходит федеральная собственность и какая часть земли не подлежит вовлечению в хозяйственный оборот.

«Конечно, это надо сделать цивилизованным способом в рамках закона. При этом, видимо, придется учитывать и сложившиеся на земле реалии. Ведь береговые линии многих водных объектов давно были застроены разнообразными собственниками», — отметил предприниматель, добавив, что компания оказывает максимальное содействие региональным министерствам по вопросу Кузнечихинского ручья.

Роман Кряжев