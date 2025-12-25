К Крещению в Екатеринбурге подготовят семь купелей и чан

В Екатеринбурге для купаний на Крещение в январе планируют обустроить семь купелей и один чай, сообщили в городской администрации. Ожидается, что в них окунутся более 5 тыс. человек.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас мэрия проводит сбор соответствующих заявок и согласование мест купания — купели должны быть сделаны по всем требованиям безопасности.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге более 6 тыс. человек приняли участие в купании на Крещение. Всего на территории города организовали девять крещенских прорубей, на местах дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики.

Ирина Пичурина