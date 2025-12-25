Эдуард Мусаханянц стал замдиректора Нижегородского театра оперы и балета
Выпускник аспирантуры ГИТИСа и художественный руководитель курса на продюсерском факультете Эдуард Мусаханянц назначен заместителем директора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом институт сообщил в соцсетях.
Эдуард Мусаханянц
Фото: ГИТИС
До этого Эдуард Мусаханянц 10 лет руководил новыми концертными программами драматического и музыкального искусства в московском театре «Геликон-опера».
Директором Нижегородского оперного театра на условиях совместительства пока продолжает работать выпускник ГИТИСа Айрат Тухватуллин. В начале декабря он стал директором Новосибирского театра оперы и балета.