Директор нижегородского оперного театра Айрат Тухватуллин покинул свой пост

Айрат Тухватуллин покинул пост директора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры РФ, он назначен на пост директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Как писал «Ъ-Приволжье», Айрат Тухватуллин окончил продюсерский факультет ГИТИСа и факультет «Государственное и муниципальное управление» РГСУ. В разные руководил Театром Сергея Безрукова, московским «Театром Луны», Театром драмы в Ярославле.

До своего назначения в Нижний Новгород господин Тухватуллин почти два года работал первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова.